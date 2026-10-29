Politik

Steinmeier in China: Appell für Regeln, Frieden und freien Handel

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei einer Rede an der renommierten Peking Universität für eine stärkere regelbasierte internationale Ordnung geworben. Dabei würdigte er Chinas Aufstieg zur Weltmacht, verband diesen aber zugleich mit klaren Erwartungen und sprach bestehende Spannungen offen an.