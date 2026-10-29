EZB-Zinsentscheid: Notenbanker belassen Leitzins der Eurozone bei 2,5 Prozent

EZB-Zinsentscheid: Drei Leitzinsen bleiben unverändert

Der EZB-Zinsentscheid vom 29. Oktober 2026 bringt weder eine Erhöhung noch eine Senkung. Der Zinssatz für die Einlagefazilität bleibt bei 2,50 Prozent. Der Hauptrefinanzierungssatz liegt weiter bei 2,65 Prozent, der Spitzenrefinanzierungssatz bei 2,90 Prozent.

Damit unterbricht der EZB-Rat die jüngste Straffung. Bei seiner September-Entscheidung hatte er die drei Zinssätze um jeweils 0,25 Prozentpunkte angehoben. Die damals festgelegten Sätze gelten seit dem 16. September.

Warum die EZB trotz Inflationsrisiken abwartet

In der aktuellen Mitteilung verweist die Zentralbank auf weiter gestiegene Energiepreise. Ein größerer und länger anhaltender Energieschock könne die Inflation über direkte Preissteigerungen hinaus antreiben. Zugleich drohten höhere Kosten die wirtschaftliche Aktivität zu bremsen.

Die EZB sieht die zugrunde liegende Inflation bislang als weitgehend stabil an. Auch bei den Löhnen erkennt sie zum Zeitpunkt der Entscheidung keine wesentliche Reaktion auf den Energieschock. Das ist ein wichtiger Unterschied: Ein vorübergehender Anstieg der Energiepreise verlangt nicht zwangsläufig dieselbe geldpolitische Reaktion wie ein breit verankerter Preisschub.

Gleichzeitig haben sich die Finanzierungsbedingungen nach Einschätzung des EZB-Rats seit der September-Sitzung verschärft. Das kann sowohl Investitionen und Konsum als auch den Preisdruck dämpfen. Die Zentralbank muss daher zwischen Inflationsbekämpfung und Risiken für das Wachstum abwägen.

Was der EZB-Zinsentscheid für Sparer bedeutet

Für Tagesgeld- und Festgeldkunden ist der Einlagenzins ein wichtiger Orientierungswert, aber kein garantierter Kundenzins. Banken legen ihre Konditionen eigenständig fest. Deshalb folgt aus der heutigen Zinspause weder ein Anspruch auf 2,50 Prozent Tagesgeldzinsen noch eine automatische Anpassung bestehender Verträge.

Sparer sollten neben dem Nominalzins auf Befristungen, Neukundenbedingungen, Einlagensicherung und die tatsächliche Inflation achten. Bleibt der Preisanstieg hoch, kann die reale Kaufkraft selbst bei positivem Sparzins sinken.

Bauzinsen und Unternehmenskredite: Warum die Wirkung begrenzt ist

Variable Kredite orientieren sich häufig an Geldmarktsätzen wie dem Euribor. Deren Entwicklung hängt nicht allein von der heutigen Entscheidung ab, sondern auch davon, welche künftigen Zinsschritte die Märkte erwarten. Bei bestehenden Verträgen zählen zudem die vereinbarten Anpassungstermine.

Langfristige Baufinanzierungen hängen stärker von Kapitalmarktrenditen, Refinanzierungskosten und individuellen Kreditrisiken ab. Eine unveränderte EZB-Rate bedeutet daher nicht, dass Bauzinsen an diesem Tag zwangsläufig stillstehen.

Für Unternehmen bleiben Finanzierungskosten ein zentraler Faktor. Investitionsentscheidungen hängen aber ebenso von Nachfrage, Energiepreisen und Planungssicherheit ab. Gerade energieintensive Betriebe können durch höhere Energiekosten belastet werden, obwohl die EZB den Leitzins nicht weiter erhöht.

Wie geht es nach der Zinspause weiter?

Die EZB legt sich ausdrücklich nicht auf einen bestimmten Zinspfad fest. Künftige Entscheidungen sollen von aktuellen Wirtschafts- und Finanzdaten, den Inflationsaussichten und der Wirksamkeit der Geldpolitik abhängen.

Zusätzlich laufen die Bestände aus dem regulären Anleihekaufprogramm APP und dem Pandemieprogramm PEPP weiter zurück, weil fällige Wertpapiere nicht wieder angelegt werden. Auch das gehört zum geldpolitischen Umfeld und ist von der heutigen Entscheidung über die drei Leitzinsen zu unterscheiden.

Die Pressekonferenz um 14:45 Uhr soll die Überlegungen des EZB-Rats näher erläutern. Aussagen aus dieser Konferenz sind in diesem Artikel nicht vorweggenommen.

EZB-Zinsentscheid: Zinspause verschafft Zeit, löst aber das Energieproblem nicht

Der EZB-Zinsentscheid vom 29. Oktober 2026 ist eine Zinspause, aber keine Entwarnung. Der Einlagenzins bleibt bei 2,50 Prozent, während höhere Energiepreise die Inflation erneut antreiben könnten. Gleichzeitig droht der Energieschock das Wachstum zu schwächen. Für Sparer bedeutet die Entscheidung keine automatische Änderung ihrer Tagesgeldkonditionen. Kreditnehmer sollten weiterhin auf Laufzeiten, Referenzzinsen und individuelle Angebote achten. Unternehmen müssen mit einem schwierigen Umfeld aus Finanzierungskosten und unsicherer Nachfrage rechnen. Entscheidend wird sein, ob der Preisdruck auf weitere Güter und Löhne übergreift. Die EZB hält sich deshalb alle Optionen offen und verspricht ausdrücklich keinen festen Zinspfad für die nächsten Sitzungen.