Finanzen

Micron-Aktie: Eine Warnung aus Korea für meine KI-Investition

Die Gewinne sind auf Rekordniveau, und für die Chips der kommenden Jahre gibt es größtenteils bereits Käufer. Trotzdem macht mir als Micron-Aktionär Sorgen, dass die Preise für Speicherchips immer langsamer steigen.
Autor
avtor
Investor Felix
02.11.2026 12:00
Lesezeit: 9 min
Micron-Aktie: Eine Warnung aus Korea für meine KI-Investition
Micron-Aktie bleibt stark, doch ein Trend bei Speicherchips macht mir Sorgen. (Bild: min woo park/Pixabay. Bearbeitung: DWN)

Im Folgenden:

  • Warum das nachlassende Preiswachstum bei Speicherchips trotz Rekordgewinnen als Warnsignal gilt.
  • Wie die Margenunterschiede zwischen Standard-DRAM und KI-Speicher die Zukunft der Chiphersteller prägen.
  • Weshalb ein Micron-Investor trotz hoher Kapazitätsauslastung vorerst auf weitere Aktienkäufe verzichtet.

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avtor1
Investor Felix

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