Wirtschaft

Ein Mann gegen 80.000: Dänischer Unternehmer bringt Europas Antwort auf Facebook auf den Markt

Kasper Tidemann hat für Facebook gearbeitet und später seine Brauerei Alefarm in Dänemark an die Börse gebracht. Nun will er den Kampf gegen die großen amerikanischen Tech-Giganten aufnehmen und steht kurz davor, sein eigenes soziales Netzwerk zu starten. Dieses soll sich auf positive Inhalte konzentrieren, ohne seine Nutzer mit Algorithmen an die Plattform zu binden.