Finanzen

Abfindungswelle in der Autobranche: Wie der Fiskus zuschlägt - und wer ganz leer ausgeht

Microsoft, Google und Meta – die Tech-Konzerne verschlanken ihre Belegschaft weltweit mit saftigen Abfindungen, damit Mitarbeiter freiwillig gehen. Auch in Deutschland läuft die Abfindungswelle auf Hochtouren - vor allem in der Autobranche: Mercedes, BMW und VW locken mit hohen Abfindungssummen. Doch die Realität sieht anders aus: Wie der Fiskus zuschlägt – und wer gar ganz leer ausgeht.