Finanzen

Abfindungswelle in der Autobranche: Wie der Fiskus zuschlägt - und wer ganz leer ausgeht

Microsoft, Google und Meta – die Tech-Konzerne verschlanken ihre Belegschaft weltweit mit saftigen Abfindungen, damit Mitarbeiter freiwillig gehen. Auch in Deutschland läuft die Abfindungswelle auf Hochtouren - vor allem in der Autobranche: Mercedes, BMW und VW locken mit hohen Abfindungssummen. Doch die Realität sieht anders aus: Wie der Fiskus zuschlägt – und wer gar ganz leer ausgeht.
Autor
Mirell Bellmann
03.11.2026 11:00
Lesezeit: 5 min
Abfindungswelle in der Autobranche: Wie der Fiskus zuschlägt - und wer ganz leer ausgeht
„Geld gegen Job": VW setzt auf „Turboprämien“. Wer sich innerhalb einer sehr kurzen Frist für den Aufhebungsvertrag entscheidet, erhält einen saftigen Aufschlag. (Foto: dpa) Foto: Julian Stratenschulte

Im Folgenden:

  • Welche Abfindungsprogramme bei Mercedes-Benz, BMV und VW laufen. 
  • Für welche Beschäftigten Abfindungen gezahlt werden und für wen nicht. 
  • Wie stark der Fiskus an den Abfindungsprogrammen mitverdient.

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Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

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