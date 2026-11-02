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Ryanair streicht 62 Flugstrecken: Diese Ziele entfallen

Ryanair nimmt 62 Verbindungen aus dem Buchungssystem, darunter elf Strecken von und zu sechs polnischen Flughäfen. Besonders betroffen sind Passagiere in Katowice: Dort stellt die Fluggesellschaft unter anderem die Verbindungen nach Budapest und Brüssel ein. Allerdings bedeuten nicht alle Kürzungen den vollständigen Wegfall einer Verbindung – einige Strecken werden an andere Flughäfen verlagert.