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Ryanair streicht 62 Flugstrecken: Diese Ziele entfallen

Ryanair nimmt 62 Verbindungen aus dem Buchungssystem, darunter elf Strecken von und zu sechs polnischen Flughäfen. Besonders betroffen sind Passagiere in Katowice: Dort stellt die Fluggesellschaft unter anderem die Verbindungen nach Budapest und Brüssel ein. Allerdings bedeuten nicht alle Kürzungen den vollständigen Wegfall einer Verbindung – einige Strecken werden an andere Flughäfen verlagert.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
02.11.2026 16:00
Lesezeit: 2 min
Ryanair streicht 62 Flugstrecken: Diese Ziele entfallen
Bei Ryanair verschwinden 62 Strecken aus dem Flugplan. (Bild: dpa)

Im Folgenden:

  • Welche 62 Flugverbindungen Ryanair aus seinem europäischen Streckennetz entfernt.
  • Warum die Flughäfen Brüssel und Berlin besonders stark von den Kürzungen betroffen sind.
  • Welche fünf Verbindungen Ryanair im Frühjahr 2027 wieder aufnehmen will.

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