Finanzen

Ist das das Geräusch einer platzenden KI-Blase?

Die größten Technologiekonzerne investieren immer höhere Summen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur. Doch Anleger beginnen, die Rechnung zu hinterfragen. Alphabet, Amazon, Meta und Intel gerieten zuletzt massiv unter Druck. Gleichzeitig stehen mit Anthropic und OpenAI zwei der wichtigsten KI-Unternehmen vor dem Börsengang.
Autor
Charlie Taylor
02.11.2026 18:37
Lesezeit: 9 min
Ist das das Geräusch einer platzenden KI-Blase?
Dario Amodei von Anthropic, Sam Altman von OpenAI und Elon Musk von SpaceX. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum Big Tech trotz boomendem Cloud-Geschäft 900 Milliarden Dollar an Börsenwert verliert.
  • Weshalb die gewaltigen KI-Ausgaben den freien Cashflow der Tech-Konzerne ins Minus drücken.
  • Welche Herausforderungen auf die geplanten Milliarden-Börsengänge von Anthropic und OpenAI zukommen.

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