Politik

Analyse: Trumps Korruption und Kleptokratie haben ihn eingeholt

Kurz vor den Zwischenwahlen rückt ein Thema überraschend an die Spitze der Sorgen amerikanischer Wähler: Korruption. Donald Trumps Geschäfte, Kryptowährungen und die finanziellen Verbindungen seiner Familie stehen dabei besonders im Mittelpunkt. Sollten die Demokraten im Kongress zulegen, könnten umfangreiche Untersuchungen folgen.