Politik

Analyse: Trumps Korruption und Kleptokratie haben ihn eingeholt

Kurz vor den Zwischenwahlen rückt ein Thema überraschend an die Spitze der Sorgen amerikanischer Wähler: Korruption. Donald Trumps Geschäfte, Kryptowährungen und die finanziellen Verbindungen seiner Familie stehen dabei besonders im Mittelpunkt. Sollten die Demokraten im Kongress zulegen, könnten umfangreiche Untersuchungen folgen.
Autor
avtor
Hakon Redder
03.11.2026 18:24
Lesezeit: 5 min
Analyse: Trumps Korruption und Kleptokratie haben ihn eingeholt
Präsident Donald Trump hat ein großes und lukratives Interesse an Kryptowährungen. (Bild: dpa) Foto: Alex Brandon

Im Folgenden:

  • Warum Korruption vor den US-Midterms überraschend zur größten Sorge der Wähler wird.
  • Wie die Familie Trump Milliarden im Krypto-Markt und durch Auslandsgeschäfte einnimmt.
  • Welche Untersuchungsmöglichkeiten den Demokraten bei einem Sieg bei den Zwischenwahlen drohen.

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