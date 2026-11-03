Räumungsverkauf im November: Filialschließungen setzen den Einzelhandel unter Druck

Räumungsverkauf: Filialschließungen im November setzen den Einzelhandel unter Druck

Im November sind die Folgen mehrerer Einzelhandelskrisen präsent, entsprechende Schilder an den Geschäften fallen jetzt besonders auf. Filialen werden abgewickelt, während andernorts neue Betreiber gesucht oder Standorte fortgeführt werden. Ein Räumungsverkauf kann die Aufgabe eines Geschäfts bedeuten, aber ebenso mit einem Umbau oder einem Betreiberwechsel zusammenhängen. Auch viele prominente Marken und uns allen bekannte Einzelhandelsketten sind davon betroffen – sowohl für vorübergehende als auch für dauerhafte Räumungsverkäufe.

Ein Beispiel ist die Handelskette KODi. Die Mitteilung der Geschäftsführung im Eigenverwaltungsverfahren vom 9. September dokumentiert die schwierige Neuordnung des Filialnetzes. Damals war für 69 der 144 Standorte eine Fortführungslösung gefunden. Für 19 Filialen bestand keine tragfähige Perspektive; darunter Geschäfte in Bochum, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Jülich, Kleve, Mönchengladbach, Siegburg, Solingen und Wuppertal.

Für weitere 56 Standorte liefen zu diesem Zeitpunkt noch Prüfungen. Diese Zahlen beschreiben ausdrücklich den damaligen Zwischenstand, keine neu bestätigte Novemberbilanz. Das Unternehmen betonte zugleich, dass es für einen Teil des Filialnetzes eine Perspektive gibt. Ein Räumungsverkauf einzelner Geschäfte darf deshalb nicht mit der gesicherten Schließung aller Filialen einer Kette verwechselt werden.

Hellweg-Insolvenz: Räumungsverkauf in Essen

Schlimmer hat es die Baumarkt-Kette Hellweg getroffen, sie ist insolvent. Zwei von fünf Geschäften in Essen sind mittlerweile schon geschlossen, die anderen bewerben derzeit einen Räumungsverkauf. Wie die WAZ in einem aktuellen Bericht schreibt, bleiben sowohl bei Kunden als auch bei den Angestellten große Ungewissheiten über den weiteren Geschäftsbetrieb.

Zusammen mit dem Mutterkonzern Hellweg hatten bereits im September Baywa Bau- und Gartenmärkte Insolvenz angemeldet. Wie die Augsburger Allgemeine berichtete liefen damals bereits in zahlreichen Filialen in Bayern große Räumungsverkäufe.

Was die Filialschließungen wirtschaftlich bedeuten

Bei einer Sanierung geht es darum, Kosten und Erlöse wieder in ein tragfähiges Verhältnis zu bringen. Unrentable Geschäfte können hohe Miet- und Personalkosten verursachen, während der Verkauf verbleibender Ware zumindest noch Liquidität schafft. Für Vermieter bedeutet die Aufgabe von Ladenflächen neue Leerstandsrisiken. Für Beschäftigte kann eine Schließung den Verlust ihres Arbeitsplatzes nach sich ziehen.

Auch bei anderen Händlern, etwa Baumarktketten, gab es im Herbst Abverkäufe und Betreiberwechsel. Welche Filiale tatsächlich schließt, muss anhand der aktuellen Mitteilung des jeweiligen Unternehmens oder der konkreten Standortinformation überprüft werden. Ein allgemeines Rabattschild genügt als Beleg nicht.

Welche Regeln für Räumungsverkaufs-Rabatte gelten

Räumungsverkäufe sind nicht grundsätzlich verboten und müssen nicht in jedem Fall wegen einer Insolvenz stattfinden. Die Industrie- und Handelskammer Düsseldorf erläutert, dass ein Räumungsverkauf etwa wegen Geschäftsaufgabe, Umbau oder Umzug zulässig sein kann. Entscheidend ist, dass der genannte Anlass tatsächlich besteht und die Werbung nicht täuscht.

Ein Händler darf also nicht mit einer endgültigen Schließung werben, wenn er sein Geschäft unverändert fortführen will. Ebenso darf ein angeblicher Preisvorteil nicht auf irreführenden Vergleichspreisen beruhen. Für Verbraucher ist deshalb der tatsächliche Endpreis wichtiger als ein großes Prozentzeichen auf dem Plakat.

Bei Preisnachlässen sollten Kunden prüfen, ob der Vergleichspreis nachvollziehbar ist und ob das Produkt bei anderen Händlern günstiger angeboten wird. Gerade bei Möbeln, Elektrogeräten oder größeren Haushaltsanschaffungen können Fehlkäufe die Ersparnis rasch zunichtemachen.

Reduzierte Ware: Gewährleistung bleibt bestehen

Ein häufiger Irrtum betrifft den Hinweis, reduzierte Ware sei vom Umtausch ausgeschlossen. Die Verbraucherzentrale erklärt die gesetzlichen Kundenrechte: Bei einem normalen Kauf im Ladengeschäft gibt es grundsätzlich kein gesetzliches Widerrufsrecht, nur weil ein Artikel nicht mehr gefällt. Ein freiwillig gewährter Umtausch kann bei Sonderangeboten ausgeschlossen werden.

Anders ist die Lage bei Mängeln. Auch stark reduzierte Produkte unterliegen grundsätzlich den gesetzlichen Gewährleistungsregeln. Ein pauschaler Hinweis auf ausgeschlossenen Umtausch beseitigt diese Ansprüche nicht. Käufer sollten deshalb Kassenbons aufbewahren und vor dem Kauf klären, wer nach einer Filialschließung für Reklamationen erreichbar ist.

Worauf Kunden und Unternehmen im November achten sollten

Für Käufer empfiehlt sich ein nüchterner Dreischritt: Zuerst den Preis vergleichen, dann Zustand und Lieferumfang der Ware prüfen und schließlich die Bedingungen für freiwillige Rückgaben lesen. Bei teuren Anschaffungen ist außerdem wichtig, ob eine Lieferung oder Montage erst nach der geplanten Schließung erfolgen soll. Gerade dann sollten Zahlungs- und Erfüllungsrisiken sorgfältig abgewogen werden.

Für den Einzelhandel sind Räumungsverkäufe ein Signal, dass sich Standortnetze verändern. Doch sie liefern für sich genommen keine belastbare Statistik über die gesamte Branche. Wer aus einzelnen Schließungen einen allgemeinen Zusammenbruch ableitet, übersieht erfolgreiche Nachnutzungen, Übernahmen und die Unterschiede zwischen Unternehmen.

Raumungsverkauf: Große Rabatte sind kein Ersatz für sorgfältige Prüfung

Räumungsverkäufe sind im November 2026 ein sichtbares Zeichen des Umbruchs im Einzelhandel. Für Unternehmen geht es um die Verwertung von Warenbeständen, um Mietverträge und um die Zukunft einzelner Standorte. Für Beschäftigte stehen Arbeitsplätze auf dem Spiel. Verbraucher sollten vermeintliche Schnäppchen nüchtern prüfen: Ein großer Rabatt ist nur attraktiv, wenn der tatsächliche Endpreis überzeugt.

Ein Räumungsverkauf erlaubt keine irreführende Werbung, und mangelhafte Waren bleiben grundsätzlich reklamierbar. Zugleich besteht bei normalen Käufen im Geschäft meist kein gesetzliches Widerrufsrecht. Wer die Bedingungen vor dem Bezahlen liest und Belege aufbewahrt, vermeidet unnötige Risiken. Nicht jede angekündigte Räumung bedeutet das endgültige Ende eines Standorts.