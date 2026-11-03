Finanzen

Goldpreis aktuell um 3.900 Dollar: Edelmetallpreise rutschen ab – Warnsignal für die Weltkonjunktur?

Beim Goldpreis gerät die leichte Erholung vom Wochenbeginn am Dienstag mächtig ins Stocken. Zinsrisiken und Inflationssorgen drücken erneut auf die Edelmetallpreise. Sind das Warnsignale für die Weltkonjunktur? Wie geht es nun bei der Goldpreisentwicklung weiter? Und was bedeutet die Gemengelage für den Silberpreis?
Autor
avtor
Markus Gentner
03.11.2026 12:50
Lesezeit: 2 min
Goldpreis aktuell um 3.900 Dollar: Edelmetallpreise rutschen ab – Warnsignal für die Weltkonjunktur?
Der Goldpreis verliert am Dienstag an Boden, auch Silber steht unter Druck. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Wie stark hohe Anleiherenditen den Goldpreis belasten
  • Welche US-Inflationsdaten jetzt im Mittelpunkt stehen
  • Was der Druck auf Edelmetalle für den Silberpreis bedeutet

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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