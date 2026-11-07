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Immer mehr Deutsche ziehen nach Polen: Das steckt hinter dem Trend

Deutsche kommen längst nicht mehr nur nach Polen, um ihr Auto zu betanken oder deutlich günstiger im Supermarkt einzukaufen. Sie kommen inzwischen auch, um hier zu leben. Wie ist das möglich?
Autor
avtor
Gabriel Chrostowski
07.11.2026 16:00
Lesezeit: 9 min
Immer mehr Deutsche ziehen nach Polen: Das steckt hinter dem Trend
Polen wird für Deutsche attraktiver: Niedrige Preise und starkes Wachstum locken. (Bild: dpa) Foto: Leszek Szymanski

Im Folgenden:

  • Warum immer mehr Deutsche nach Polen auswandern und der Wanderungssaldo einen Rekordwert erreicht.
  • Wie der schrumpfende Wohlstandsabstand und ein günstiges Preisniveau den Trend verstärken.
  • Welche Kennzahlen bei Wirtschaftswachstum, Sicherheit und Lebenszufriedenheit für das Nachbarland sprechen.

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Gabriel Chrostowski
Gabriel Chrostowski ist Journalist bei Puls Biznesu, dem polnischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern, und schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit polnischer Perspektive auf Wirtschaft und Unternehmen. Bei Puls Biznesu ist er für makroökonomische und branchenspezifische Analysen zuständig. Er taucht gerne in umfangreiche Datensätze und Forschungsstudien ein, um den tatsächlichen Zusammenhängen auf den Grund zu gehen. In seiner Freizeit liest er, geht laufen, spielt Fußball und wandert. Er ist Absolvent der Wirtschaftsuniversität Posen (Poznań University of Economics and Business).
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