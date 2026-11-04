Finanzen

US-Börsenbericht: „Blaue Welle“ lässt Aktienmärkte steigen – Ölpreise auf Talfahrt

Erfahren Sie, wie die neuesten politischen Entwicklungen in den USA die Finanzmärkte bewegen und welche Branchen jetzt im Fokus stehen.
Autor
Bonnier Investor
04.11.2026 22:21
Lesezeit: 1 min
US-Börsenbericht: „Blaue Welle“ lässt Aktienmärkte steigen – Ölpreise auf Talfahrt
Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock) Foto: Domingo Saez Romero/iStock

Kursfeuerwerk an der Wall Street

Die Wahlerfolge der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen am Mittwoch sorgten für Bewegung an den globalen Finanzmärkten: Während Aktien und Anleihen zulegten, setzten die Ölpreise ihre Talfahrt weiter fort.

An der Wall Street zeigte sich am Montag ein durchgehend grünes Bild: Der Dow Jones Industrial Average verzeichnete ein Plus von 3,03 Prozent und schloss bei 53.356,48 Punkten.

Der technologielastige Nasdaq Composite legte um 1,44 Prozent auf 25.736,51 Punkte zu, während der S&P 500 bis zur Schlussglocke um 1,58 Prozent auf 7.688,60 Punkte stieg.

Deutliche Verluste beim Ölpreis und sinkende Renditen

Die Ölpreise brachen weiter ein, da die Ergebnisse der Zwischenwahlen eine Ablehnung des Iran-Kriegs verdeutlichten; dies führte zum stärksten Dreitagesverlust seit mehr als sechs Jahren.

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent lag bei rund 95 US-Dollar pro Barrel, was einem Tagesminus von 8,87 Prozent entspricht. Die Talfahrt, die zu Beginn der Woche eingesetzt hatte, verstärkte sich nach den Wahlergebnissen weiter, da diese am Markt Hoffnungen auf ein mögliches Ende des aktuellen Konflikts im Nahen Osten schürten.

Die Renditen von US-Staatsanleihen gaben nach einem schwankungsreichen Handel am Mittwoch nach, da Anleger im Nachgang der Wahlergebnisse mögliche Einschränkungen bei den Ausgaben des US-Bundeshaushalts einkalkulieren.

Die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen US-Staatsanleihe fiel um 1,57 Prozent auf 4,888 Prozent.

Die Rendite der 30-jährigen Anleihe gab um 1,07 Prozent nach und lag bei 5,277 Prozent.

Gewinner und Verlierer bei den Einzelaktien

Beide börsennotierten Unternehmen von Elon Musk verzeichneten im Handelsverlauf Verluste: SpaceX fiel um 3,88 Prozent auf 135,83 US-Dollar, während Tesla 3,34 Prozent auf 385,19 US-Dollar einbüßte.

Der breite Sieg der Demokraten schürte Sorgen vor einer verstärkten behördlichen Überprüfung von Musks Beziehungen zur Regierung sowie seinen Unternehmen. Musk hatte knapp 500 Millionen US-Dollar zur Unterstützung der republikanischen Wahlkampfkampagnen ausgegeben.

Cloud-Anbieter verzeichneten deutliche Gewinne: Microsoft schoss um 6,68 Prozent auf 555,80 US-Dollar nach oben, Amazon kletterte um 6,12 Prozent auf 266,03 US-Dollar und Alphabet stieg um 3,18 Prozent auf 288,93 US-Dollar.

Auch die Großbanken verbuchten auf breiter Front Zugewinne: JPMorgan stieg um 4,18 Prozent auf den Schlussstand von 352,11 US-Dollar, Goldman Sachs legte um 3,56 Prozent auf 928,00 US-Dollar zu und die Bank of America gewann bis zur Schlussglocke 3,97 Prozent auf 51,63 US-Dollar.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen
Anzeige
DWN
Finanzen
Gold als strategischer Anker: Warum physische Substanz zählt
Finanzen Gold als strategischer Anker: Warum physische Substanz zählt

Wo sich die wirtschaftlichen Gewichte grundlegend verschieben, suchen Unternehmen sowie Privatanlegerinnen und Privatanleger nach...

 

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

US-Börsenbericht: „Blaue Welle“ lässt Aktienmärkte steigen – Ölpreise auf Talfahrt
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsenbericht: „Blaue Welle“ lässt Aktienmärkte steigen – Ölpreise auf Talfahrt
04.11.2026

Erfahren Sie, wie die neuesten politischen Entwicklungen in den USA die Finanzmärkte bewegen und welche Branchen jetzt im Fokus stehen.

Stromumlage ab 2031 geplant: Stromverbraucher sollen neue Gaskraftwerke finanzieren
DWN
Politik
Politik Stromumlage ab 2031 geplant: Stromverbraucher sollen neue Gaskraftwerke finanzieren
04.11.2026

Elf Kraftwerksprojekte erhalten Geld dafür, Strom für Dunkelflauten bereitzuhalten. Die Kosten sollen auf alle Stromverbraucher umgelegt...

Digitale Souveränität: Wie Trump Europas Cloud-Abhängigkeit offenlegt
DWN
Technologie
Technologie Digitale Souveränität: Wie Trump Europas Cloud-Abhängigkeit offenlegt
04.11.2026

Europäische Unternehmen speichern ihre Daten in heimischen Rechenzentren und verlassen sich auf deren Sicherheit. Doch der...

Dacia Duster im Test: Wenn die Reichweite an der Grenze zur Unwahrscheinlichkeit liegt
DWN
Technologie
Technologie Dacia Duster im Test: Wenn die Reichweite an der Grenze zur Unwahrscheinlichkeit liegt
04.11.2026

1.410 Kilometer Reichweite, Allradantrieb und drei Antriebstechnologien in einem Auto: Der Dacia Duster Hybrid 4x4 verspricht erstaunlich...

Die Amerikaner haben uns bislang erfolgreich gespalten
DWN
Politik
Politik Die Amerikaner haben uns bislang erfolgreich gespalten
04.11.2026

Russland gilt seit Jahren als Meister der Einflussnahme auf Europa. Doch inzwischen richtet sich der Blick zunehmend auf Washington. Auch...

Maschinenbau: 14 Prozent mehr Aufträge im September
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Maschinenbau: 14 Prozent mehr Aufträge im September
04.11.2026

14 Prozent mehr Aufträge im September, vor allem aus dem Inland: Für den Maschinenbau ist das ein Hoffnungsschimmer. Doch der starke...

Pleitewelle erwartet: Krankenhäuser fürchten neue Milliardenlöcher und Insolvenzen
DWN
Politik
Politik Pleitewelle erwartet: Krankenhäuser fürchten neue Milliardenlöcher und Insolvenzen
04.11.2026

Die Finanzlöcher deutscher Krankenhäuser werden immer tiefer: Eine Welle von Klinik-Insolvenzen wird erwartet. Um gegenzusteuern, wollen...

Wie reagiert die EZB? Inflationsrate in Eurozone steigt im Oktober auf 4,0 Prozent
DWN
Finanzen
Finanzen Wie reagiert die EZB? Inflationsrate in Eurozone steigt im Oktober auf 4,0 Prozent
04.11.2026

Die Inflation in der Eurozone ist im Oktober auf den höchsten Stand seit über drei Jahren gestiegen. Damit entfernt sich die Teuerung...