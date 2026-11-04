US-Börsenbericht: „Blaue Welle“ lässt Aktienmärkte steigen – Ölpreise auf Talfahrt

Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock)

Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock) Foto: Domingo Saez Romero/iStock

Kursfeuerwerk an der Wall Street

Die Wahlerfolge der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen am Mittwoch sorgten für Bewegung an den globalen Finanzmärkten: Während Aktien und Anleihen zulegten, setzten die Ölpreise ihre Talfahrt weiter fort.

An der Wall Street zeigte sich am Montag ein durchgehend grünes Bild: Der Dow Jones Industrial Average verzeichnete ein Plus von 3,03 Prozent und schloss bei 53.356,48 Punkten.

Der technologielastige Nasdaq Composite legte um 1,44 Prozent auf 25.736,51 Punkte zu, während der S&P 500 bis zur Schlussglocke um 1,58 Prozent auf 7.688,60 Punkte stieg.

Deutliche Verluste beim Ölpreis und sinkende Renditen

Die Ölpreise brachen weiter ein, da die Ergebnisse der Zwischenwahlen eine Ablehnung des Iran-Kriegs verdeutlichten; dies führte zum stärksten Dreitagesverlust seit mehr als sechs Jahren.

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent lag bei rund 95 US-Dollar pro Barrel, was einem Tagesminus von 8,87 Prozent entspricht. Die Talfahrt, die zu Beginn der Woche eingesetzt hatte, verstärkte sich nach den Wahlergebnissen weiter, da diese am Markt Hoffnungen auf ein mögliches Ende des aktuellen Konflikts im Nahen Osten schürten.

Die Renditen von US-Staatsanleihen gaben nach einem schwankungsreichen Handel am Mittwoch nach, da Anleger im Nachgang der Wahlergebnisse mögliche Einschränkungen bei den Ausgaben des US-Bundeshaushalts einkalkulieren.

Die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen US-Staatsanleihe fiel um 1,57 Prozent auf 4,888 Prozent.

Die Rendite der 30-jährigen Anleihe gab um 1,07 Prozent nach und lag bei 5,277 Prozent.

Gewinner und Verlierer bei den Einzelaktien

Beide börsennotierten Unternehmen von Elon Musk verzeichneten im Handelsverlauf Verluste: SpaceX fiel um 3,88 Prozent auf 135,83 US-Dollar, während Tesla 3,34 Prozent auf 385,19 US-Dollar einbüßte.

Der breite Sieg der Demokraten schürte Sorgen vor einer verstärkten behördlichen Überprüfung von Musks Beziehungen zur Regierung sowie seinen Unternehmen. Musk hatte knapp 500 Millionen US-Dollar zur Unterstützung der republikanischen Wahlkampfkampagnen ausgegeben.

Cloud-Anbieter verzeichneten deutliche Gewinne: Microsoft schoss um 6,68 Prozent auf 555,80 US-Dollar nach oben, Amazon kletterte um 6,12 Prozent auf 266,03 US-Dollar und Alphabet stieg um 3,18 Prozent auf 288,93 US-Dollar.

Auch die Großbanken verbuchten auf breiter Front Zugewinne: JPMorgan stieg um 4,18 Prozent auf den Schlussstand von 352,11 US-Dollar, Goldman Sachs legte um 3,56 Prozent auf 928,00 US-Dollar zu und die Bank of America gewann bis zur Schlussglocke 3,97 Prozent auf 51,63 US-Dollar.