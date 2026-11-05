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Elektroflugzeug Vaeridion: EU und Investoren geben über 120 Millionen Euro

Das Münchner Flugzeug-Startup Vaeridion erhält mehr als 120 Millionen Euro für die Entwicklung seines Elektroflugzeugs „Microliner“. Neben einer Förderung der EU hat sich das Unternehmen frisches Kapital von Investoren gesichert. Für 130 Maschinen liegen nach Firmenangaben bereits Kaufzusagen vor.