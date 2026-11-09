Finanzen

DAX-Kurs aktuell kaum bewegt: Zwischen KI-Krise und Hoffnung auf Ende des Iran-Kriegs

Rekordhoch, Kursrutsch und plötzlich neue Hoffnung: Der DAX befindet sich in einem Spannungsfeld aus geopolitischen Risiken und wirtschaftlichen Erwartungen. Während Anleger auf eine Erholung setzen, könnten wichtige Konjunkturdaten und Unternehmensbilanzen entscheiden, ob die Börsenrally weitergeht oder die nächste Korrektur droht.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
09.11.2026 09:08
Aktualisiert: 09.11.2026 09:08
Lesezeit: 6 min
DAX-Kurs aktuell kaum bewegt: Zwischen KI-Krise und Hoffnung auf Ende des Iran-Kriegs
Der DAX sucht nach dem Kursrutsch eine neue Richtung. (Symbolbild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Wie die KI-Krise die internationalen Aktienmärkte erschüttert und Anleger verunsichert.
  • Weshalb das Ergebnis der US-Zwischenwahlen die Aussichten für Technologieaktien verändert.
  • Welche Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs die Börsen derzeit bewegen.

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