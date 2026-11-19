Anthropic-Aktie: Ausgabepreis bei 83 Dollar statt höchstens 78 Dollar – KI-Börsengang erreicht Rekordvolumen

Die Preisfestsetzung markiert eine neue Entwicklung gegenüber dem vorläufigen Börsenprospekt vom Vortag. Die offizielle IPO-Mitteilung von Anthropic nennt 83 Dollar je Class-A-Aktie. Die zuvor angegebene Preisspanne betrug 70 bis 78 Dollar. Der endgültige Preis liegt somit rund 6,4 Prozent über dem oberen Ende.

Die Emission umfasst 980 Millionen Aktien und hat ein rechnerisches Bruttovolumen von 81,34 Milliarden Dollar. 956.351.354 Aktien verkauft Anthropic selbst; weitere 23.648.646 Aktien stammen von Altaktionären. Dem Unternehmen fließen aus den neu angebotenen Aktien rechnerisch rund 79,38 Milliarden Dollar vor Gebühren und Kosten zu. Den Erlös aus den Verkäufen der Altaktionäre erhält Anthropic nicht.

Nasdaq-Start der Anthropic-Aktie am Donnerstag geplant

Die Anthropic-Aktien sollen am Nasdaq Global Select Market unter dem Börsenkürzel ANT erstmals gehandelt werden. Der Abschluss des Angebots ist für den 20. November geplant und steht unter üblichen Bedingungen. Zum Redaktionszeitpunkt ist ein tatsächlicher erster Börsenkurs noch nicht nachgewiesen. Der Ausgabepreis von 83 Dollar darf daher nicht als aktueller Marktpreis bezeichnet werden.

Die Konsortialbanken können innerhalb von 30 Tagen zusätzlich bis zu 147 Millionen Aktien erwerben. Ob sie diese Option ausüben, ist offen. Für Anleger zählt neben dem Ausgabepreis auch, wie viele Aktien nach dem Handelsstart tatsächlich angeboten und nachgefragt werden. X Newsletter Premium Exklusive Inhalte, Insider-Wissen und besondere Vorteile – sichern Sie sich jetzt den Zugang zu unserem Premium-Newsletter und seien Sie immer einen Schritt voraus! E-mail: * Jetzt abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

SEC-Prospekt zeigt besondere Stimmrechtsstruktur

Die Registrierungsunterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC beschreiben die verschiedenen Aktienklassen, die Unternehmensführung und wesentliche Geschäftsrisiken. Anthropic ist als Public Benefit Corporation organisiert. Damit soll die Gesellschaft neben den Interessen der Anteilseigner auch einen ausdrücklich definierten öffentlichen Zweck berücksichtigen.

Für Investoren ist entscheidend, dass wirtschaftliche Beteiligung und Stimmrechte nicht bei jeder Aktienklasse gleich ausgestaltet sind. Käufer frei handelbarer Class-A-Aktien sollten daher nicht davon ausgehen, dass sie im Verhältnis zum eingesetzten Kapital denselben Einfluss auf strategische Entscheidungen wie Gründer oder andere Anteilsklassen erhalten.

81 Milliarden Dollar sind kein Unternehmensgewinn

Das Platzierungsvolumen beschreibt den Wert der angebotenen Aktien zum Ausgabepreis. Es ist weder ein Umsatzwert noch ein Jahresgewinn. Auch die in Marktberichten genannte Unternehmensbewertung von rund 1,5 Billionen Dollar ist eine rechnerische Größe, deren Höhe von der zugrunde gelegten Aktienzahl und den Anteilsklassen abhängt.

Anthropic entwickelt die Claude-KI-Modelle und benötigt für Training und Betrieb erhebliche Rechenkapazitäten. Mit dem neuen Kapital kann das Unternehmen Investitionen finanzieren, doch hohe Ausgaben für Rechenzentren, Chips und Energie bleiben ein Geschäftsrisiko. Ob das Wachstum zu nachhaltigen operativen Überschüssen führt, lässt sich aus dem erfolgreichen Aktienverkauf allein nicht ableiten. Weiterlesen Anthropic-IPO vor dem Start: 1,4-Billionen-Bewertung trifft auf Milliardenrisiken

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Anthropic-Aktie: Was Anleger vor dem Kauf beachten sollten

Der erste Handelstag wird zeigen, ob die Nachfrage auch oberhalb des Emissionspreises anhält. Ein kräftiger Kursanstieg wäre kein Beweis für langfristige Profitabilität; ein schwacher Start würde die technologische Bedeutung der Produkte nicht automatisch widerlegen. Anleger sollten die endgültigen Angebotsunterlagen lesen und besonders auf Wettbewerb, Kapitalbedarf, Stimmrechte und Bewertungsannahmen achten.

Hinzu kommen für Anleger aus Deutschland Wechselkursschwankungen zwischen Euro und Dollar sowie mögliche Spreads und Handelsgebühren. Wer eine Order plant, sollte prüfen, ob bereits ein regulärer Marktpreis verfügbar ist, statt den Ausgabepreis mit einem handelbaren Kurs zu verwechseln.