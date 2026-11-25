Ein Streamer sitzt auf Malta, spricht Deutsch und erreicht mit seinen Videos Menschen in Deutschland. Wo gelten die Werberegeln? Die GGL hat darauf eine klare Antwort gegeben. Am 19. November 2026 machte die Behörde die öffentliche Zustellung eines Bescheids bekannt, mit dem sie Ron Bielecki die Werbung für unerlaubte Online-Glücksspiele in Deutschland untersagt.

Die Entscheidung richtet sich nicht gegen jede Form von Glücksspielwerbung. Im Mittelpunkt stehen Angebote ohne die erforderliche deutsche Erlaubnis.

Mit Reichweite lässt sich Geld verdienen

Wer Tausende Zuschauer vor dem Bildschirm hat, kann damit gutes Geld verdienen. Glücksspielanbieter wissen das und bezahlen Streamer dafür, ihre Seiten bekannt zu machen. Ein paar Minuten im Livestream können mehr Aufmerksamkeit bringen als eine gewöhnliche Werbeanzeige. Nur ist für die Zuschauer nicht immer klar, ob jemand aus eigener Überzeugung über ein Angebot spricht oder dafür bezahlt wird.

Nicht jede Erwähnung eines Glücksspielangebots ist gleich Werbung. Das Online-Vergleichsportal Gamesbasis beschäftigt sich mit verschiedenen Casino-Angeboten und erklärt, worauf Spieler bei der Auswahl achten sollten. Dort werden beispielsweise Freispiele ohne Einzahlung vorgestellt und die jeweiligen Bedingungen erklärt. Zu den genannten Anbietern gehört auch StarGames. Ob eine Plattform in Deutschland die nötige Erlaubnis besitzt, lässt sich über die Whitelist der GGL nachprüfen.

Die deutsche Aufsicht reicht bis nach Malta

Ron Bielecki war bereits 2023 im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen unerlaubter Online-Glücksspiele öffentlich bekannt geworden. Nach Angaben der GGL stellte er die betreffende Werbung zunächst ein.

Im Jahr 2026 verlegte er seinen Wohnsitz nach Malta. Inzwischen soll er erneut für Angebote werben, denen die erforderliche Erlaubnis für den deutschen Markt fehlt.

Die GGL erläuterte in ihrer Mitteilung vom 19. November 2026 auch, warum sie gegen Aktivitäten aus dem Ausland vorgehen kann. Bereits im Juli 2024 bestätigte das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt in einem anderen Verfahren, dass sich die deutsche Glücksspielaufsicht gegen entsprechende Werbung richten darf, wenn diese gezielt Menschen in Deutschland erreicht.

Entscheidend ist damit nicht allein der Wohnsitz des Werbenden. Die Ausrichtung der Inhalte auf den deutschen Markt spielt eine wesentliche Rolle.

Mit unerlaubtem Online-Glücksspiel wird viel Geld verdient

Anbieter mit deutscher Lizenz müssen sich an strenge Regeln halten und für den Spielerschutz sorgen. Illegale Plattformen sparen sich einen Teil dieser Kosten und können ihre Angebote dadurch günstiger betreiben.

Wie groß der Schwarzmarkt ist, weiß niemand genau. Eine im März 2026 veröffentlichte Untersuchung im Auftrag der GGL kam für das Jahr 2024 auf einen Anteil von 22,97 % am untersuchten Online-Glücksspielmarkt. Dafür wurden Spieler befragt.

Wie viele Menschen durch Influencer auf solche Seiten gelangen, geht aus den Zahlen nicht hervor.

Warum Werbung für Glücksspielanbieter so wichtig ist

Streamer und Influencer erreichen mit ihren Videos Tausende Menschen. Wer darin eine Glücksspielseite bewirbt, kann dem Betreiber viele neue Kunden bringen.

Wird diese Werbung verboten, fällt für den Anbieter ein wichtiger Weg weg, um Kunden zu gewinnen.

Unternehmen sollten daher genau hinsehen, mit wem sie zusammenarbeiten. Sonst drohen rechtliche Probleme.

Eine Lizenz aus dem Ausland reicht nicht immer

Eine Lizenz aus Malta reicht für Angebote auf dem deutschen Markt nicht automatisch aus. Dafür braucht es die entsprechende deutsche Erlaubnis.

Welche Anbieter zugelassen sind, steht auf der sogenannten Whitelist der GGL. Dort können Spieler nachsehen, ob eine Plattform in Deutschland legal betrieben werden darf.

Unerlaubte Online-Casinos beschäftigen inzwischen auch deutsche Gerichte. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob Spieler aus illegalem Online-Glücksspiel Geld zurückfordern können.

Öffentliche Zustellung als Mittel der Durchsetzung

Die GGL hat die Benachrichtigung über den Verwaltungsbescheid auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Eine solche öffentliche Zustellung kommt nach den gesetzlichen Voraussetzungen unter anderem infrage, wenn eine Zustellung im Ausland nicht möglich ist oder keinen Erfolg verspricht.

Damit erhält die Behörde ein Instrument, um Verwaltungsverfahren auch bei schwer erreichbaren Adressaten voranzubringen.

Der Bescheid ist erstmal nur eine aufsichtsrechtliche Maßnahme und kein Strafurteil. Ob weitere Schritte folgen, bleibt abzuwarten.

Auswirkungen auf den deutschen Markt

Nicht jeder Anbieter darf seine Spiele in Deutschland anbieten. Wer trotzdem dafür wirbt, muss mit Problemen rechnen. Der Fall Bielecki zeigt, dass auch ein Wohnsitz im Ausland nicht unbedingt davor schützt.

Für Casinos mit deutscher Lizenz gelten strenge Regeln. Sie müssen ihre Spieler schützen und Kontrollen zulassen. Das kostet Geld. Anbieter ohne Erlaubnis halten sich nicht an dieselben Vorgaben und können sich so einen Vorteil verschaffen.

Die GGL geht deshalb nicht nur gegen unerlaubte Glücksspielseiten vor. Sie nimmt auch diejenigen ins Visier, die Werbung dafür machen. Ob das auf Dauer etwas ändert, wird sich zeigen.

Der Fall Bielecki macht aber eines klar: Wer von Malta aus deutsche Kunden anspricht, muss auch mit den deutschen Behörden rechnen.