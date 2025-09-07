Finanzen

Wertspeicher im Taschenformat: Wie Sie Edelsteine kaufen – und ob sie als Anlageklasse taugen

Chris Pampel, Geschäftsführer des Deutschen Edelstein Kontors und Autor des Buches „Das 1x1 der Edelsteininvestments“, erklärt, warum sich vermögende Anleger zunehmend für Farbedelsteine interessieren – und was dabei zu beachten ist. Er spricht über die „Big Three“ der Edelsteine, beleuchtet Chancen und Risiken und verrät, worauf es bei der Auswahl wirklich ankommt.