Deutschland

„Das Feindbild vom bösen Russen zieht nicht mehr“

Die Probleme in den USA und in Deutschland können nicht einfach den Russen in die Schuhe geschoben werden. Die wirtschaftlichen Fakten zeigen: Wir haben es mit einem gravierenden Versagen der Eliten zu tun. Die Wähler mucken auf und verlangen Veränderung.