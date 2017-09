US-Behörden verhaften Mitarbeiter von Adidas

Unternehmen

Adidas ist ins Visier der US-Justiz geraten.

Der Sportbekleidungshersteller Adidas steht in den USA unter Druck von Behörden. Eine Unternehmenssprecherin bestätigte am Dienstag laut dpa die Verhaftung eines Mitarbeiters in den Vereinigten Staaten. «Wir sind zur Stunde dabei, mehr Informationen über die Situation zu erlangen. Wir haben keine Kenntnis über ein Fehlverhalten und werden vollumfänglich mit den Behörden zusammenarbeiten, um die Situation aufzuklären», sagte sie.

Zuvor hatten US-Medien über Bestechungs- und Korruptionsvorwürfe unter anderem gegen Assistenztrainer von College-Basketball-Teams berichtet. Dabei gehe es darum, dass Nachwuchsspieler in Kontakt mit bestimmten Spielerberatern gebracht werden sollten.

Der Adidas-Aktie setzte die Nachricht zu: Das Papier verlor auf dem letzten Platz im Dax rund zweieinhalb Prozent.

*** Für PR, Gefälligkeitsartikel oder politische Hofberichterstattung stehen die DWN nicht zur Verfügung. Daher bitten wir Sie, liebe Leserin und Leser, um Ihre Unterstützung! Hier können Sie sich für einen kostenlosen Gratismonat registrieren. Wenn dieser abgelaufen ist, erhalten Sie automatisch eine Nachricht und können dann das Abo auswählen, das am besten Ihren Bedürfnissen entspricht. Einen Überblick über die verfügbaren Abonnements bekommen Sie hier. ***