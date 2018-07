Israel: Militär kritisiert aggressive Politik gegen die Nachbarn

Amiram Levin, Generalmajor der Reserve der Israelischen Armee (IDF), hält die aggressive Politik der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gegenüber Syrien für falsch. So wie er denken viele führende Militärs in Israel, doch nur wenige wagen es, ihre Position offen zu vertreten. Levin ist einer der besten Kenner der Lage an Israels Grenzen. Viele Jahre war er Befehlshaber des IDF Northern Command (syrische Grenze), war als Kommandeur der prominentesten Eliteeinheit der IDF an spektakulären Aktionen beteiligt und diente als stellvertretender Direktor des Mossad.

Er kritisiert die militärischen Schläge Israels auf syrischem Hoheitsgebiet und die Fixierung Israels auf einen vollständigen Abzug von iranischen Einheiten aus Syrien.

Am vergangenen Mittwoch hatte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Besuch ab – der bereits dritte in nur sechs Monaten – und forderte den vollständigen Rückzug aller iranischen Truppen aus ganz Syrien.

Einen Tag zuvor hatte die israelische Luftwaffe zum dritten Mal T4, eine iranische Militärbasis in der Nähe von Homs in Syrien, angegriffen.

Diese und andere Angriffe solle signalisieren Teil einer Politik, dass Israel keine iranische Präsenz in Syrien tolerieren werde. Levin hält die Militärschläge wie auch die politische Forderung für falsch.

Ihm zufolge kann die politische Forderung von Netanjahu nicht mit Angriffen auf Militär-Basen in Syrien begründet werden. Sie stellen keine Handlung der Selbstverteidigung war. Levin sagte den Deutschen Wirtschaftsnachrichten: „Die israelische Aktivität in Syrien bringt die Bedrohung nur näher an Israel heran. Israel hat eine unnötige Front mit Syrien eröffnet hat, anstatt stillschweigende Diplomatie zu wählen.“

Levin ist überzeugt, dass Israel die iranische Bedrohung als größer darstellt, als sie tatsächlich ist. Er glaubt auch, dass einige dieser unnötigen und sogar schädlichen israelischen Militäraktionen – wie er sie definiert – wenig mit Sicherheit zu tun haben und hauptsächlich durch politische Überlegungen motiviert sind.

Wenn er über Syrien spricht, bringt er nicht nur theoretisches Wissen mit. Es klingt, als ob er die Gegend persönlich kennt. Auf die Frage, ob er jemals dort gewesen sei, antwortet Levin ausweichend: „Sagen wir einfach, ich kenne den Ort sehr gut.“

Die israelische Politik basiert darauf, dass Israel die iranische Präsenz und iranische Raketen jenseits der Grenze nicht akzeptieren kann. Laut Levin sei es legitim, „stillschweigend einige gut ausgewählte Ziele anzugreifen, um unsere rote Linie zu markieren“.

Dies sei jedoch nicht er Fall, wenn diese Aktionen öffentlich werden. Ein solches Verhalten führe nicht zum Erfolg, sondern werde vom „Feind“ als Demütigung empfunden. Levin: „Die Demütigung des Feindes ist ein sehr falscher und gefährlicher Ansatz. All diese Aktionen sind Teil einer Politik, die verlangt, den Iran aus ganz Syrien zu vertreiben. Diese Forderung öffentlich zu machen, macht die Sache nur noch schlimmer.“ Die Forderung könne auf diplomatischem Wege mit den USA und Russland diskutiert, nicht jedoch als öffentliche Forderung erhoben werden.

Levin hält die Fixierung der israelischen Regierung auf den Iran für nicht angemessen: „Die Unermesslichkeit der iranischen Bedrohung durch die Regierung ist stark übertrieben. Der Iran ist zwar ein Terrorstaat, aber sind die Narben der iranischen Streitkräfte in Syrien eine so große Bedrohung für Israel? Jeder, der etwas über die Funktionsweise der Armee weiß, was für eine entscheidende Auswirkung eine große Entfernung von zu Hause auf die Leistung der Einheiten hat, versteht, dass die Grenzen des iranischen Militärs 1.500 Kilometer von zu Hause entfernt sind. Sehen Sie, welch erfolglose Kriege die UdSSR und die USA weit weg von zu Hause führten! Mehr noch, wenn wir von einer kleinen Präsenz einer Armee sprechen, die weit davon entfernt ist, die Wirtschaft zu verlassen. Der Iran ist in der Tat eine Bedrohung – aber weit entfernt von der unerträglichen Bedrohung durch diese Regierung. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass diese Iraner vom internationalen Standpunkt aus legal dazu eingeladen wurden, für Assad tätig zu werden.“

Levin sieht Assad zwar als „Kriegsverbrecher“ an, aber „nach internationalen Standards ist die Präsenz der Iraner in Syrien ein legaler Schritt“.

Auf die Frage, warum er Assad einen „Kriegsverbrecher“ nennt, sagte Levin: „Wir hätten Assad vor sieben Jahren stürzen sollen. Als Opfer des Holocaust können wir keinen Völkermord an einem anderen Menschen vor unserer Haustür zulassen. Wir hätten Assad auch als politische Karte benutzen können: für einen Deal mit den Supermächten – Assad als Gegenleistung für den Abzug der Iraner weiter östlich in Syrien. Wir hätten sogar die internationale Anerkennung für die israelische Kontrolle der Golanhöhen fordern können. Assad, der damals sehr schwach war, hätte dem zugestimmt. Putin hätte diesen Preis für Stabilität und Assad bezahlt.“

Nachdem ein solcher „Deal“ nicht zustande gekommen sei, müsse sich Israel auf realistische Ziele konzentrieren, um die Nordgrenze zu schützen: „Wir sollten erreichbare Ziele definieren und aufhören, mit unseren Erfolgen zu prahlen. Erstens sollten wir die unrealistische Forderung aufgeben, Iraner aus ganz Syrien zu vertreiben und sie durch Ziele zu ersetzen, die erreicht werden können. Realistische Ziele, stillschweigende Diplomatie und selektive Angriffe auf sorgfältig ausgewählte Ziele sind eine viel bessere Strategie.“

Ein „realistisches Ziel“ wäre für Levin die Zurückdrängung der iranischen Milizen „auf etwa 50 bis 70 Kilometer östlich von Damaskus“.

Levin zweifelt auch daran, dass es richtig sei, den Iran zum „Feind“ zu erklären: „Wann genau sind wir ihr Feind geworden? Wann genau haben sie uns das letzte Mal bekämpft? Noch nie. Wir haben sie mehr als nötig zum Feind gemacht.“

Der Preis für die Fixierung auf den Iran sei, dass die israelische Regierung sich auf die wichtigen sicherheitspolitischen Fragen konzentriere. Levin: „Die Minister des Sicherheitskabinetts mussten die Israelis, die an der Grenze zu Gaza an der Hamas leiden, bitten, geduldig zu sein – weil wir den iranischen Feind bekämpfen müssen. Das ist ein hoher Preis für falsche Politik.“

Levin: „Der Iran wird nicht aus ganz Syrien abziehen, und wir untergraben unsere friedlichste Grenze seit Jahrzehnten – die mit Syrien. In der Zwischenzeit enden wir mit unseren gefesselten Händen gegen Hamas und Dschihad. Es ist eine Verlierersituation.“

Als Ausweg aus der Sackgasse sieht Levin das Zusammenspiel von „Politik und Diplomatie“: „Wir sind die stärkste Macht in dieser Region und es besteht die Versuchung, diese Macht zu nutzen, um den Feind zu vernichten. Wir haben den Iranern keine andere Wahl gelassen, als sich zu rächen. Wir sollten genau das Gegenteil tun. Wir sind so stark, dass wir es uns leisten können, die Politik endlich zu definieren und großzügig zu sein. Alle Siege der IDF werden in Ermangelung einer Politik verschwendet.“

***

Lily Galili ist eine der renommiertesten Journalistinnen in Israel. Sie arbeitete viele Jahre für die Zeitung Ha’aretz, war Nieman-Fellow in Harvard und ist heute Autorin für I24News. Schwerpunkt ihrer Reportagen sind die ethnischen Gruppen in Israel, Araber, Drusen und Russen. Sie hat ein vielbeachtetes Buch über die russischen Immigranten geschrieben. Sie ist Mitglied des Syrian Aid Committee.