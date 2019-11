Ein Jahr „Gelbwesten“: Auf dem Globus tobt eine gewaltsame Protestwelle

Lesezeit: 9 min

Ein Jahr nach den ersten Protesten der sogenannten "Gelbwesten" in Frankreich toben in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt schwere Massenproteste. Der Krisenbogen spannt sich von Hongkong bis Chile. In Europa sind in erster Linie Frankreich und Tschechien betroffen.

Proteste in Chile. (Foto: dpa) Foto: Cristobal Escobar