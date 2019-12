Lesezeit: 3 min

Großbritannien steuert auf einen zügigen Austritt aus der EU zu. Die Konservativen werden aller Voraussicht nach die absolute Mehrheit erhalten. In Schottland rückt ein neues Unabhängigkeitsreferendum in den Blick, dort sahnte die Schottische Nationalpartei in großem Stil ab.

Wahlsieger Boris Johnson. (Foto: dpa) Foto: Stefan Rousseau

