Intelligente Alarmanlage von Amazon sendet heimlich Nutzerdaten an Facebook

Lesezeit: 1 min

Amazons Türklingel mit Überwachungskamera "Ring" hat Anschluss an das Internet und übermittelt umfangreiche private Nutzerdaten an Facebook und vier große Analyse- und Marketingfirmen, so eine Untersuchung der Electronic Frontier Foundation.

Mit Amazons "Ring", einer Verbindung aus Türklingel und Überwachungskamera, geben die Nutzer offenbar ein erhebliches Stück ihrer Privatsphäre auf. (Foto: Ring)

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Daten Amazon weitergibt

Welche Unternehmen - außer Facebook - die Daten noch erhalten

Wie Amazon die Weitergabe der Daten rechtfertigt