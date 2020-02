Neuverhandlung der EU-Beiträge: Schon vor dem Sondergipfel gibt es Streit

Lesezeit: 2 min

Am Donnerstag sollen die künftigen Jahresbeiträge zum EU-Haushalt beschlossen werden. Die Bundesregierung will deutlich mehr deutsches Steuergeld nach Brüssel schicken als bislang. Doch eine schnelle Einigung ist in weite Ferne gerückt.

Schatten vor einer Wand mit der EU-Flagge. (Foto: dpa) Foto: Virginia Mayo

Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen. Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.