Corona: Das Meisterstück der Massen-Manipulation

Mit ihrem Appell, das Corona-Virus müsse unter allen Umständen bekämpft werden, appelliert die Politik an die Urängste der Menschen. Es handelt sich dabei um die reinste Massen-Manipulation, schreibt DWN-Kolumnist Ronald Barazon, und fragt: Sind die Folgen der Corona-Bekämpfung schlimmer als das Virus selbst?

Normalerweise zieht die Kirschbaum-Blüte in der Breiten Strasse in Bonn zahlreiche Besucher an. Zur Eindämmung des Coronavirus sind allerdings alle öffentlichen Ansammlungen ab drei Personen verboten - dementsprechend verwaist präsentiert sich die Straße jetzt. (Foto: dpa)