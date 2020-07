Nach Corona: Roboter-Industrie kämpft sich wieder nach vorn

Lesezeit: 1 min

So langsam springt die Wirtschaft wieder an - auch die Investitionen in die Roboter-Industrie werden wieder mehr.

Der Markt für Roboter erholt sich langsam wieder. (Foto. dpa) Foto: Christophe Gateau

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie sich die Volumina konkret entwickeln

Welches Land dabei besonders wichtig ist

Welche internationalen Konzerne Spitze sind