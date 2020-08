Börsenfonds halten erstmals mehr Gold als der deutsche Staat

Lesezeit: 1 min

Erstmals in der Geschichte halten die weltweiten Gold-ETFs mehr physisches Gold als die Deutsche Bundesbank. Denn Investoren haben in diesem Jahr massiv in die mit Gold besicherten Börsenfonds investiert.

Die Deutsche Bundesbank präsentiert am 23.08.2017 in ihrer Zentrale in Frankfurt am Main Goldbarren. (Foto: dpa) Foto: Arne Dedert

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie stark die Gold-Bestände der ETFs dieses Jahr gestiegen sind

Welche Institution noch mehr Gold hält als die weltweiten ETFs

Welchen Goldpreis Goldman Sachs erwartet