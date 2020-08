Putsch in Mali: Die eigentlichen Herrscher sitzen in Paris

Lesezeit: 3 min

Unabhängig davon, wer in Mali an der Macht ist: Was Frankreich will, wird gemacht

17.08.2020, Frankreich, Bormes-les-Mimosas: Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, spricht im Rahmen der Feierlichkeiten anlässlich der Befreiung von Bormes-les-Mimosas vor 76 Jahren nach der Landung in der Provence. (Foto: dpa) Foto: Eric Gaillard

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum sich der Putsch nicht wirklich gegen den Präsidenten Malis richtet

Wie sich die anti-französischen Proteste vor dem Putsch zugespitzt hatten

Welche wirtschaftlichen Interessen Frankreich in Mali hat