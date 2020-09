Türkei will bis zum Jahresende 44 Tonnen Gold produzieren

Lesezeit: 1 min

Die Türkei hängt an ihrem Produktionsziel, bis zum Jahresende 44 Tonnen an Gold zu produzieren, fest. Zuvor hatte es Schwierigkeiten bei der Produktion aufgrund des Corona-Lockdown gegeben. Das Land will ihre Goldexporte erhöhen, um das Leistungsbilanzdefizit auszugleichen.

Die Hauptförderregionen für Gold in der Türkei. (DWN/Google Maps)

