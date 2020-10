Bonduelle setzt mit Blumenkohl-Roboter deutsche Konkurrenz unter Druck

Lesezeit: 3 min

Der internationale Gemüse-Hersteller Bonduelle will seine führende Position in Europa ausbauen – und zwar mit Hilfe neuester Technologie. Das setzt auch die Konkurrenz in Deutschland unter Druck.

Ein Bauer erntet in Schleswig-Holstein Blumenkohl. Werden diese Arbeiten schon bald Roboter übernehmen? (Foto: dpa) Foto: Christian Charisius

Lesen Sie in diesem Artikel: Wann die neuen Ernte-Roboter marktreif sein sollen

Auf welche Konkurrenz die Franzosen in Deutschland stoßen

Wie gut die deutschen Landwirte darauf vorbereitet sind