Gerichte kippen weitere Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern

Erst das Beherbergungsverbot, nun die Sperrstunde: Die Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern sind nach Ansicht deutscher Gerichte nicht erforderlich.

Zwei Polizisten kontrollierten am Mittwoch in Berlin Friedrichshain die Einhaltung der Sperrstunde, die am Freitag vom Verwaltungsgericht gekippt wurde. (Foto: dpa)

Foto: Christophe Gateau