Lagebericht Syrien: Türkische Söldner in Hinterhalt gelockt, Israel greift Region Damaskus an

Lesezeit: 1 min

Kurdische Söldner sollen türkische Milizen am Dienstag in einen Hinterhalt gelockt haben. Israel griff syrischen Medienberichten zufolge die Region Damaskus an.

24.10.2020, Syrien, Babisqa: Bewaffnete Mitglieder der Nationalen Befreiungsfront nehmen an einer Militärübung in der Region des Berges Zawiya teil. (Foto: dpa) Foto: Anas Alkharboutli

Lesen Sie in diesem Artikel: Was im Zuge der Kämpfe zwischen Kurden und Söldnern passiert ist

Welche Operationen Israel in Syrien durchgeführt haben soll