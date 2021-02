Bitcoin-Preis explodiert, doch Transaktionen werden extrem teuer

Lesezeit: 2 min

Das zuletzt äußerst starke Interesse der Anleger an Bitcoin hat den Kurs in die Höhe getrieben. Doch der begrenzte Platz in der Blockchain ist dem Ansturm nicht gewachsen, hunderttausende Transaktionen hängen fest.

Seit Montag handelt ein Bitcoin wieder über 40.000 Dollar. (Foto: dpa) Foto: Marius Becker

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie das aktuell starke Interesse an Bitcoin das Netzwerk überlastet

Warum daher Bitcoin derzeit nur bedingt zum Bezahlen taugt

Warum die vermeintlichen Schwächen von Bitcoin dessen Befürworter nicht abschrecken