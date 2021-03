Stellvertreter-Krieg in Myanmar: USA und EU gegen China und Russland

Lesezeit: 3 min

In Myanmar geht es dem Westen nicht um Menschenrechte oder Demokratie. Stattdessen findet zwischen den USA und China ein Stellvertreterkrieg um die Neue Seidenstraße statt. Während sich die EU an die USA angedockt hat, verfolgt Russland seine eigenen Ziele, ohne sich mit China anzulegen. In diesem Konflikt gibt es kein Gut und Böse.

Anti-Coup-Demonstranten mit behelfsmäßigen Schilden beziehen bei einem Protest gegen den Putsch der Militärjunta Stellung. (Foto: dpa) Foto: Uncredited

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Rolle Myanmar im Rahmen der Neuen Seidenstraße spielt

Wie die USA den Bau der Myanmar-China-Pipeline verhindern möchten

Warum in Myanmar ein Stellvertreter-Krieg stattfindet