Der „IMF Coin“ wird das weltweite Fiatgeld-System zerschlagen

Lesezeit: 2 min

Das Ende des Fiat-Geldsystems steht bevor. Digitale Zentralbankwährungen bedrohen angeblich den US-Dollar. Doch wahrscheinlicher ist, dass ein durch Gold gedeckter digitaler „IMF Coin“ eingeführt wird, der die neue Weltleitwährung wird.

Das Logo des Internationalen Währungsfonds (IWF) an dessen Hauptsitz in Washington, aufgenommen am 18.05.2011. (Foto: dpa)

Foto: Jim Lo Scalzo