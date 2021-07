Komplette Bundesregierung versetzt letzte Afghanistan-Rückkehrer am Flughafen

Lesezeit: 2 min

Es war einer der längsten Bundeswehreinsätze überhaupt. Nun ist die fast 20-jährige Mission in Afghanistan Geschichte. Die letzten 264 Soldatinnen und Soldaten kamen am Mittwoch in Deutschland an - die gesamte Führungsriege des Landes war abwesend.

Soldaten der Bundeswehr sind am Mittwoch vor dem Transportflugzeug vom Typ Airbus A400M der Luftwaffe zum Abschlussappell am Flughafen Wunstorf angetreten. (Foto: dpa) Foto: Hauke-Christian Dittrich

Lesen Sie in diesem Artikel: Wer die letzten Bundeswehr-Soldaten aus Afghanistan am Flughafen abholte

Warum Merkel und Co. nicht anwesend waren

Warum diese Begründung unglaubwürdig ist article:full_access