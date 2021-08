Gaming: Hälfte der Bevölkerung spielt an Smartphone und Computer

Lesezeit: 1 min

Rund die Hälfte der Bevölkerung spielt zumindest hin und wieder Video- oder Computerspiele. Das ist das Ergebnis einer Bitkom-Umfrage, die der Digitalverband am Montag in Berlin vorgestellt hat. Am Mittwoch beginnt die weltweit größte Spielemesse Gamescom, pandemiebedingt als rein digitale Veranstaltung.

Gamescom will wieder Besucher reinlassen - aber weniger als 2019. (Foto: dpa) Foto: Henning Kaiser

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie der Verband Bitkom diesen Trend bewertet

Wie das Gaming während der Pandemie zunahm

Welche Geräte hauptsächlich benutzt werden article:full_access