Herbsturlaub in Europa: Was geht und was nicht?

Lesezeit: 4 min

Die Herbstferien rücken näher. Wer verreist, muss in der Corona-Pandemie weiterhin mit Einschränkungen rechnen. Was gilt wo in Europa? Ein Überblick über aktuelle Regeln in beliebten Urlaubsländern.

Touristen stehen in einer Schlange und warten darauf das Pantheon zu besichtigen. (Foto: dpa) Foto: Cecilia Fabiano