Polens Regierungschef: EU bald kein Bund freier, gleicher und souveräner Staaten mehr

Lesezeit: 1 min

Polens Ministerpräsident warnt in einem Brief an die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten, dass die EU bald ein "zentral regierter Organismus" sein wird, der ohne die demokratische Kontrolle der Bürger geführt wird.

Mateusz Morawiecki, Ministerpräsident von Polen, am 06.10.2021 beim EU-Gipfel in Slowenien. (Foto: dpa) Foto: Petr David Josek

Lesen Sie in diesem Artikel: Wovor Morawiecki die Staaten Europas warnt

Vor welchem Hintergrund die Warnung aus Polen kommt

Wie Morawiecki den aktuellen Konflikt seines Landes mit der EU rechtfertigt article:full_access