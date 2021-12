KREISS ANTWORTET AUF SEINE KRITIKER: Aus diesen Gründen könnte die Türkische Lira eine Finanzkrise auslösen

Lesezeit: 6 min

Am Sonntag veröffentlichten die DWN einen Artikel von Christian Kreiß, der eine rege Diskussion in Gang setzte. Die Thesen unseres Finanzexperten stießen auf Zustimmung - aber auch auf Ablehnung. Heute veröffentlichen wir Kreiß´ Antwort auf seine Kritiker - in der er minuziös darlegt, wie der Verfall der Türkischen Lira eine weltweite Finanzkrise auslösen könnte.

Banknoten mit türkischen Lira. Die Talfahrt der türkischen Lira hat sich am Dienstagabend, 30.11.2021 beschleunigt. (Foto: dpa) Foto: Sadat

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum die Währungs-Probleme der Türkei auf die Finanzmärkte überschwappen könnten

Wie solch ein Szenario aussehen würde

Wie sowohl Aktien als auch Immobilien gefährdet sind article:full_access