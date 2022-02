Verfassungsgericht lehnt Eilanträge gegen Pflege-Impfpflicht ab

Lesezeit: 1 min

Die Pflege-Impfpflicht kann Mitte März in Kraft treten. Das Bundesverfassungsgericht lehnte Eilanträge für einen Stopp der Impfpflicht am Freitag ab.

Das Verfassungsgericht will die Pflege-Impfpflicht nicht stoppen. (Foto: dpa)

Die Impfpflicht für das Personal in Kliniken und Pflegeeinrichtungen kann zum 15. März in Kraft treten. Das Bundesverfassungsgericht lehnte den Stopp der Impfpflicht ab. Mit der am Freitag bekannt...

