Russlands Außenamtssprecherin: „Bitte veröffentlichen Sie eine Liste unserer Invasionstermine, damit ich meinen Urlaub planen kann“

Lesezeit: 1 min

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums ist offenbar zu Scherzen aufgelegt.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hat mit einer ungewöhnlichen Stellungnahme am Mittwoch für Aufsehen gesorgt.

Demnach schrieb Sacharowa mit Blick auf die seit Wochen aus den USA und Großbritannien ausgesendeten Warnungen vor einer angeblich kurz bevorstehenden Invasion der russischen Armee in die Ukraine auf ihrem Telegram-Kanal: