Goldmünzen: Das sind die aktuellen Schalterverkaufskurse bei Degussa

Lesezeit: 1 min

Am Freitag wurden die aktuellen Schalterverkaufskurse für Goldmünzen veröffentlicht. Die Preise ziehen aktuell rasant an. Einer Analyse zufolge könnte der Goldpreis aus seiner jahrelangen Bandbreite ausbrechen und auf 3.000 Dollar steigen.

Ein Finger hält am Donnerstag (20.03.2008) in Straubing (Niederbayern) eine südafrikanischen Krügerrand-Münze vor Goldbarren (100 Gramm). (Foto: dpa)

Mehr zum Thema : Edelmetalle > Gold > Benachrichtigung über neue Artikel : Edelmetalle

Gold



Frankfurt/Main - Schalterverkaufskurse:

Aktuell Vorwoche (4.3.2022) (25.2.2022) Euro Euro 20 Goldmark Wilhelm II 475,60 456,00 10 Rubel Tscherwonez 525,00 505,00 Krügerrand 1/1 Unze 1 895,00 1 814,00 2000 Philharmonia 1/1 Unze 1 890,00 1 809,00 Austr. Nugget 1/1 Unze 1 857,00 1 793,00 Americ. Eagle 1/1 Unze 1 928,00 1 847,00 Maple Leaf 1/1 Unze 1 890,00 1 809,00



Quelle: Degussa Goldhandel (Frankfurt/Main)

Gold wird von Investoren seit jeher als sicherer Hafen in Krisenzeiten geschätzt. Der Krieg in der Ukraine und die generell sehr angespannte Lage an den Finanzmärkten sprechen deshalb für das gelbe Edelmetall. Gold könnte aus seiner jahrelangen Bandbreite ausbrechen und auf 3.000 Dollar steigen.