Das sind die neuen Verkaufskurse für Goldmünzen am Bankschalter

In Anbetracht des russischen Krieges in der Ukraine, der steigenden Rohstoffpreise und der galoppierenden Inflation gewinnt Gold als Krisenanlage zunehmend wieder an Bedeutung. Die DWN geben einen Überblick über die aktuellen Verkaufskurse am Bankschalter, die im Vergleich zur Vorwoche leicht gefallen sind.

In Krisenzeiten gilt Gold gemeinhin als krisensichere Wertanlage. (Foto: dpa)

Frankfurt/Main - Schalterverkaufskurse: Aktuell Vorwoche (21.4.2022) (14.4.2022) Euro Euro 20 Goldmark Wilhelm II 499,00 483,90 10 Rubel Tscherwonez 525,00 533,00 Krügerrand 1/1 Unze 1900,00 1929,00 Wiener Philharmoniker 1/1 Unze 1.895,00 1924,00 Americ. Eagle 1/1 Unze 1.928,00 1963,00 Maple Leaf 1/1 Unze 1.895,00 1924,00 Quelle: Degussa Goldhandel (Frankfurt/Main) Der ehemaliger Chefvolkswirt der Deutschen Bank und Gründungsdirektor des "Flossbach von Storch Research Institute", Thomas Mayer, prognostizierte zuletzt im DWN-Interview, dass der Euro, entwickle er sich zur instabilen "Weichwährung", "langfristig keinen Bestand" haben dürfte. Die Geschichte zeige, dass sich Menschen andere Mittel zur Wertaufbewahrung und zum Austausch suchen würden, wenn "das offizielle Geld an Schwindsucht" leide. Früher seien so "immer wieder Gold und Silber als Geld ins Spiel" gekommen. Der US-Investor Warren Buffett warnt jedoch vor Investition in Gold, das er als unproduktiven Vermögenswert betrachtet. Produktive Investitionen würden das einkommenslose Gold deutlich übertreffen. Dennoch dürften in Krisenzeiten viele Anleger auf das auch kulturgeschichtlich für Vermögen stehende Gold zurückgreifen.