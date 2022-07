Lesezeit: 4 min

Mehrere Kommunalpolitiker fordern in einem Schreiben an die Bundesregierung, Nord Stream 2 wieder in Betrieb zu nehmen. Währenddessen ist die fehlende Turbine für Nord Stream 1 offenbar immer noch in Deutschland.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Einige Politiker fordern, Nord Stream 2 wieder in Betrieb zu nehmen. (Foto: dpa) Foto: Philipp Schmidli

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Argumente für Nord Stream 2 angeführt werden

Welcher Nachbarstaat Deutschland im Winter mit Gas aushelfen will

Warum in Berlin bald nachts die Lichter ausgehen article:full_access