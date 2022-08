Lesezeit: 4 min

Die Gasumlage in ihrer aktuellen Form gilt als umstritten, Kritiker fürchten, dass auch Unternehmen von ihr profitieren könnten, die nicht in Schieflage geraten sind. Der Ton in der Koalition nimmt deutlich an Schärfe zu, die Nerven scheinen blank zu liegen.

Die Stimmung in der Koalition scheint auf dem Tiefpunkt zu sein. Wirtschaftsminister Robert Habeck, Kanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner (v. re.) stehen massiv unter Druck. (Foto: dpa) Foto: Kay Nietfeld

Lesen Sie in diesem Artikel: Was sich die Parteien gegenseitig vorwerfen

Warum die Gasumlage zeitnah geändert werden soll

Welche Entlastungspakete für die Bürger diskutiert werden article:full_access