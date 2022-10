Italien: Meloni als neue Regierungschefin vereidigt

Lesezeit: 2 min

In Italien haben nun die Rechten das Sagen. Am Samstag wurde Giorgia Meloni als erste Frau an die Spitze einer italienischen Regierung vereidigt.

Sergio Mattarella, Staatspräsident von Italien, spricht mit Giorgia Meloni, Ministerpräsidentin von Italien, während der Vereidigungszeremonie im Präsidentenpalast Quirinal. (Foto: dpa) Foto: Alessandra Tarantino

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum die neue italienische Regierung ein Novum darstellt

Wie um entscheidende Ministerposten gerungen wurde

Wie die EU-Spitze Meloni im Amt begrüßt hat article:full_access