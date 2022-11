Lesezeit: 1 min

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock will beim G7-Treffen Ende der Woche in Münster die Zusammenarbeit mit Regionen vorantreiben, die „unsere Werte teilen“.

Außenministerin Annalena Baerbock am Mittwoch am Registan in Usbekistan, einem historischen Handelsknotenpunkt der alten Seidenstraße. (Foto: dpa)

Foto: Fabian Sommer