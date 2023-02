Luftalarm in Kiew während Ukraine-Gipfel über EU-Beitritt

Lesezeit: 2 min

Die EU und die Ukraine verhandeln am Freitag in Kiew über den Beginn der Beitrittsverhandlungen. Währenddessen wurde in der ukrainischen Hauptstadt Luftalarm ausgelöst.

EU-Ratspräsident Michel, Präsident Selenskyj Kommissionspräsidentin von der Leyen am Freitag in Kiew nach dem EU-Ukraine-Gipfel. (Foto: dpa) Foto: Efrem Lukatsky

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum die EU im Hinblick auf Beitrittsverhandlungen bremst

Wie auch in Deutschland über den EU-Beitritt der Ukraine gestritten wird

Wie sehr die Ukraine an der Front unter Druck steht article:full_access

