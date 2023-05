Lesezeit: 5 min

Der chinesische Hersteller CATL hat eine Hochleistungs-Batterie mit phänomenaler Speicherleistung entwickelt. Für die Elektroauto-Industrie ist das ein lang ersehnter Meilenstein.

CATL will seine revolutionären neue Batterie noch in diesem Jahr in Serie produzieren. (Foto: iStock.com/Sven Loeffler)

